Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас мы держим оборону в промышленной зоне на предприятии "Азот". Враг совершает атаки авиацией и артиллерией. Я надеюсь, что есть варианты ухода, когда ситуация будет острой. Логика Генерального штаба состоит в том, чтобы наполнять эту зону артиллерией. Не давать возможности врагу продвигаться на этот участок. С точки зрения рационального подхода лучше переместиться на высоты в Лисичанск и оттуда уничтожать вражескую силу и технику, используя преимущества местности", - считает эксперт.

Также Сергей Згурец добавил, что, несмотря на разрушение мостов, возможность обеспечивать наши подразделения остается, но существуют риски.

"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что Северодонецк играет ключевую роль в защите Донбасса. Через эту призму действуют российские военные. Они используют возможности группировки, расположенной в Северодонецке и Лисичанске, подтягивают резервы. ВСУ пытаются не допустить сужения коридора от Попасной к трассе Лисичанск - Бахмут. делают невозможным продвижение от Лимана и Рубежного. Это требует значительных усилий украинских подразделений", - подчеркнул эксперт.

ВСУ продолжает борьбу за Северодонецк, российские оккупанты наступают в районе Лисичанска, погибли люди.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину 33 600 оккупантов, 3 577 БМП, 1 468 танков, 130 крылатых ракет, 181 вертолет и 598 беспилотника

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