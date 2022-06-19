ВСУ лучше переместиться из Северодонецка на высоты в Лисичанске и оттуда уничтожать врага, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что ВСУ пытаются не допустить сужения коридора от Попасной до трассы Лисичанск – Бахмут
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас мы держим оборону в промышленной зоне на предприятии "Азот". Враг совершает атаки авиацией и артиллерией. Я надеюсь, что есть варианты ухода, когда ситуация будет острой. Логика Генерального штаба состоит в том, чтобы наполнять эту зону артиллерией. Не давать возможности врагу продвигаться на этот участок. С точки зрения рационального подхода лучше переместиться на высоты в Лисичанск и оттуда уничтожать вражескую силу и технику, используя преимущества местности", - считает эксперт.
Также Сергей Згурец добавил, что, несмотря на разрушение мостов, возможность обеспечивать наши подразделения остается, но существуют риски.
"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что Северодонецк играет ключевую роль в защите Донбасса. Через эту призму действуют российские военные. Они используют возможности группировки, расположенной в Северодонецке и Лисичанске, подтягивают резервы. ВСУ пытаются не допустить сужения коридора от Попасной к трассе Лисичанск - Бахмут. делают невозможным продвижение от Лимана и Рубежного. Это требует значительных усилий украинских подразделений", - подчеркнул эксперт.
- ВСУ продолжает борьбу за Северодонецк, российские оккупанты наступают в районе Лисичанска, погибли люди.
- За время полномасштабного вторжения РФ в Украину 33 600 оккупантов, 3 577 БМП, 1 468 танков, 130 крылатых ракет, 181 вертолет и 598 беспилотника
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное