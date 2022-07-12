ВСУ ликвидировало в Херсонской области российского генерала из Севастополя и еще несколько высших офицеров
Всего в этом штабе уничтожены более 150 российских военных, среди которых 5 высших офицеров
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Появляется информация о ликвидации очередного российского генерала после попадания ракет из HIMARS по штабу в Херсонской области", - говорится в сообщении.
В следующем посте он написал об этом подробнее:
"После попаданий ракет по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22 армейского корпуса из РФ, базирующегося в Симферополе, генерал-майор Насбулин. Там же погиб и полковник Кенс, о чем сообщалось ранее.
Кроме того, командир 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) полковник Андрей Горобец, начальник оперативного отделения этой же дивизии подполковник Коваль и начальник артиллерии подполковник Гордеев.
Всего погибли более 150 человек, в том числе 5 офицеров.
О ликвидации еще трех представителей командования российских войск сообщили накануне и в управлении стратегических коммуникаций ВСУ
В частности, речь идет, что на войне в Украине ликвидированы:
- Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, полковник Кенс Сергей Николаевич
- Заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов
- Начальник штаба – заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович
Два сообщения объединяет личность подполковника Сергея Кенса, что свидетельствует об одном и том же событии.
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