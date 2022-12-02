ВСУ ликвидировали зека-оккупанта из ЧВК "Вагнер", - офицер Штефан
Украинские защитники ликвидировали российского военного Олега Осадченко из ЧВК "Вагнер"
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
В 2009 году Олега Осадченко приговорили к 17 годам. Он заказал убийство бывшего своей сожительницы.
"Недавно записался в ЧВК "Дембель" (Вагнер) и успешно по традиции успешно амнистирован", - пишет Штефан.
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