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ВСУ ликвидировали замполита армии РФ, в телефоне которого нашли доказательства подготовки к вторжению в Украину, - офицер Штефан

9 ноября, 2022 среда
10:18
война с Россией

Украинские военные уничтожили заместителя командира роты по воспитательной работе Павла Юрьянова, анализ его переписки в телефоне показал, что военные РФ могли знать о вторжении еще в 2021 году

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил в телеграме.

"Заместитель командира роты по воспитательной работе 37-й отдельной мотострелковой бригады майор Павел Юрьянов успешно демобилизован", - пишет офицер.

Также Штирлиц ссылается на материал беларусского издания "Флагшток", которому передали телефон с перепиской майора.

23 декабря 2021 года Юрьянов написал своей жене, что больше не будет выходных. Так авторы издания делают вывод, что оккупанты знали о планах нападения на Украину еще в прошлом году.

Материально-техническое оснащение военных, готовившихся к наступлению, было организовано очень слабо. Об этом издание утверждает, судя по факту, что куртку и китайскую радиостанцию Юрьянову перед командировкой покупала жена.

Перед началом войны Павел Юрьянов занимался подготовкой и проведением патриотических лекций для военных. Среди тем, которые он организовывал по дороге в Беларусь: "Вооруженные силы РФ на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом. Экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности России", "Патриотизм — уставный и моральный долг военнослужащего".

Эшелоны с российскими военными прибыли в Беларусь в конце января. Авторы издания, анализируя фотографии, предполагают, что первоначально военных разместили в Речицком районе. О том, что это будут не просто учения, майор, вероятно, знал. 4 февраля он написал жене "Даст Бог свидимся". С того дня он не скрывал, что может больше никогда не вернуться домой.

Издание отмечает: в телефоне Юрьянова есть доказательства, что Беларусь предоставляет свои территории агрессии против Украины.

"6 февраля в телеграм-чате "На баррикады" были опубликованы шифры переговорной таблицы, в которых содержались названия населенных пунктов Гомельской области: полигон Борщевка, полигон Барановичи, Речица, Бязуево (вероятно, Бязуев, село под Речицей, где в январе-феврале 2022 г. года располагался военный лагерь)", – говорится в сообщении.

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Россия
военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
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