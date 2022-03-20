ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ Палия, - Сухопутные войска ВСУ
Украинские военные ликвидировали заместителя командующего Черноморским фотом РФ по военно-политической работе и капитану 1 ранга Андрея Палия
Об этом сообщили Сухопутные войска ВС .
"ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским фотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия", - говорится в заявлении.
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