ВСУ ликвидировали вернувшегося на войну после плена российского оккупанта
Воины ВСУ уничтожили российского гранатометчика Натана Касаткина, вернувшегося воевать в Украину после плена
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил в телеграмме.
"Ефрейтор контрактной службы 11 ОДШБР в должности гранатометчика Касаткин Натан из Читы решил, что однажды мало, после обмена снова отправился в Украину, где 18 октября окончательно успешно демобилизирован", - написал Штефан.
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