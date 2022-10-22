ВСУ ликвидировали вернувшегося на войну после плена российского оккупанта

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил в телеграмме.

"Ефрейтор контрактной службы 11 ОДШБР в должности гранатометчика Касаткин Натан из Читы решил, что однажды мало, после обмена снова отправился в Украину, где 18 октября окончательно успешно демобилизирован", - написал Штефан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb