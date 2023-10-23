ВСУ ликвидировали в сутки 12 танков, 25 артсистем и 870 военных армии РФ, - Генштаб

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 294 700 (+870)

танков ‒ 5093 (+12)

боевых бронированных машин ‒ 9653 (+22)

артиллерийских систем – 7057 (+25)

РСЗО – 825 (+0)

средств ПВО ‒ 551 (+2)

самолетов – 320 (+0)

вертолетов – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5345 (+6)

крылатых ракет ‒ 1536 (+1)

кораблей/катеров ‒ 20 (+0)

подлодок - 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 9419 (+15)

специальной техники ‒ 998 (+7)

ВСУ отразили все вражеские атаки на Бахмутском направлении, россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку

В возведении Генштаба отмечается , что на Волынском и Полесском направлениях, в зоне ответственности ОВСУ "Север", оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", украинские воины отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синковка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Ивановское, Андреевка, Дружба Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безрезультатными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного, Невельского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 24 атаки врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы Донецкой области и Вербового, Роботиного Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса", силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В Новой Каховке оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров

В городе Новая Каховка Херсонской области отмечено усиление режимных мер противником.

Так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу.

Российские войска за сутки нанесли 10 ракетных ударов по Украине

Кроме того, россияне нанесли 63 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Также российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59 и зенитные управляемые ракеты С-300 по гражданским объектам в городе Константиновка Донецкой области, 4 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и 1 ударный БПЛА . Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и все ударные дроны.

Авиационные удары получили: Ивановка, Куриловка Харьковской области; Надежда, Невское Луганской области; Серебрянка, Спорное, Выемка, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Орловка, Марьинка, Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Ольговка, Львов, Тягинка, Ивановка, Токаровка, Понятовка, Никитовка, Приднепровское, Барвинок Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Воздушные силы 7 раз ударили по районам скопления россиян

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск уничтожены 4 артиллерийских средства противника.