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ВСУ ликвидировали уже 96 тыс. оккупантов с начала полномасштабной войны, - Генштаб

14 декабря, 2022 среда
10:05
война с Россией

За сутки 13 декабря войска РФ в Украине потеряли 740 оккупантов, 7 боевых бронированных машин и 4 танка

Об этом отчитывался Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 96000 (+740) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2970 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 5937 (+7) ед.
  • артиллерийских систем – 1931 (+0) ед.
  • РСЗО – 404 (+0) ед.
  • средства ПВО – 211 (+0) ед.
  • самолетов – 281 (+0) ед.
  • вертолетов – 264 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0)
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0)
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4562 (+13) ед.
  • специальная техника ‒ 171 (+1)

Напомним, украинские защитники за 13 декабря успешно отбили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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