ВСУ ликвидировали уже 96 тыс. оккупантов с начала полномасштабной войны, - Генштаб

Об этом отчитывался Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 96000 (+740) человек ликвидировано

танков ‒ 2970 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 5937 (+7) ед.

артиллерийских систем – 1931 (+0) ед.

РСЗО – 404 (+0) ед.

средства ПВО – 211 (+0) ед.

самолетов – 281 (+0) ед.

вертолетов – 264 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0)

крылатые ракеты ‒ 592 (+0)

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4562 (+13) ед.

специальная техника ‒ 171 (+1)

Напомним, украинские защитники за 13 декабря успешно отбили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.

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