ВСУ ликвидировали уже 96 тыс. оккупантов с начала полномасштабной войны, - Генштаб
За сутки 13 декабря войска РФ в Украине потеряли 740 оккупантов, 7 боевых бронированных машин и 4 танка
Об этом отчитывался Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 96000 (+740) человек ликвидировано
- танков ‒ 2970 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 5937 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 1931 (+0) ед.
- РСЗО – 404 (+0) ед.
- средства ПВО – 211 (+0) ед.
- самолетов – 281 (+0) ед.
- вертолетов – 264 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0)
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0)
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4562 (+13) ед.
- специальная техника ‒ 171 (+1)
Напомним, украинские защитники за 13 декабря успешно отбили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.
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