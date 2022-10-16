Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях, сообщают в Генштабе ВСУ .

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 65 тысяч российских захватчиков.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 65000 (+300) человек ликвидировано

танков ‒ 2529 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14) ед,

артиллерийских систем – 1589 (+7) ед,

РСЗО – 365 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 186 (+0) ед,

самолетов – 268 (+0) ед,

вертолетов – 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),

крылатые ракеты ‒ 316 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8) ед,

специальная техника – 143 (+1).

Напомним, ВСУ ликвидировали российского майора, трижды возвращавшегося на фронт