ВСУ ликвидировали уже 65 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
За последние сутки украинские защитники уничтожили 300 российских солдат
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях, сообщают в Генштабе ВСУ .
Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 65 тысяч российских захватчиков.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:
личного состава – около 65000 (+300) человек ликвидировано
танков ‒ 2529 (+5) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14) ед,
артиллерийских систем – 1589 (+7) ед,
РСЗО – 365 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 186 (+0) ед,
самолетов – 268 (+0) ед,
вертолетов – 242 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),
крылатые ракеты ‒ 316 (+0),
корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8) ед,
специальная техника – 143 (+1).
- Напомним, ВСУ ликвидировали российского майора, трижды возвращавшегося на фронт
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