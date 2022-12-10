ВСУ ликвидировали учителя православной гимназии, воевавшего в ЧВК Вагнера
Украинские защитники уничтожили российского террориста-оккупанта, который был учителем православной гимназии, и вступил в ЧВК Вагнера
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Учитель православной гимназии (филиала ФСБ) чтец Александр Сухоруков услышал голос свыше и решил вступить в ЧВК "Дембель" (Вагнер). По традиции успешно демобилизован", - пишет Штефан.
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