ВСУ ликвидировали учителя православной гимназии, воевавшего в ЧВК Вагнера

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Учитель православной гимназии (филиала ФСБ) чтец Александр Сухоруков услышал голос свыше и решил вступить в ЧВК "Дембель" (Вагнер). По традиции успешно демобилизован", - пишет Штефан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb