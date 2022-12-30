ВСУ ликвидировали троих российских лейтенантов, - офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Лейтенант Григорий Петунин и Ислам Абдурахманов успешно демобилизованы", – пишет Штефан.

ВСУ также ликвидировали старшего лейтенанта Никиту Кошутина.

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