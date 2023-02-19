ВСУ ликвидировали трех российских старших лейтенантов, - офицер Штефан
Украинские защитники ликвидировали еще трех российских старших лейтенантов, воевавших против Украины
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Старший лейтенант Георгий Кругов, Александр Бичаев и Дмитрий Лысков (мобилизованный) успешно демобилизованы", - пишет Штефан.
ВСУ также ликвидировали лейтенанта Павла Сарова.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное