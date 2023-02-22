ВСУ ликвидировали рашиста из ЧВК Вагнера, сидевшего в тюрьме за многочисленные преступления, - офицер Штефан
Украинские воины продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает в телеграме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Дураков Сергей (с фамилией не ошибся) имел хороший боевой опыт. Сидел за пьяное вождение, кражу, истязания с особой жестокостью, разбой, грабеж и убийство. Записался в ЧВК Вагнера и наконец амнистировался досрочно", - пишет Штефан.
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