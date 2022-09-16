ВСУ ликвидировали штаб россиян в Лисичанске и уничтожили базу оккупантов неподалеку от Херсона
В сутки, 15 сентября, ВСУ уничтожили 5 складов с боекомплектами, 2 базы оккупантов и 1 штаб россиян на оккупированных территориях
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
В Николаевской области уничтожен склад с боекомплектами в Снегиревском районе. ВСУ ликвидировали две базы оккупантов недалеко от Херсона и в Новой Каховке, а также склады из БК в Херсонской области.
На Донбассе в оккупантов стало на один склад меньше в районе Донецка, ликвидирован штаб россиян в Лисичанске.
Еще один состав из БК "пропал" в Васильевском районе Запорожской области.
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