Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Николаевской области уничтожен склад с боекомплектами в Снегиревском районе. ВСУ ликвидировали две базы оккупантов недалеко от Херсона и в Новой Каховке, а также склады из БК в Херсонской области.

На Донбассе в оккупантов стало на один склад меньше в районе Донецка, ликвидирован штаб россиян в Лисичанске.

Еще один состав из БК "пропал" в Васильевском районе Запорожской области.

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