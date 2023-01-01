ВСУ ликвидировали российского снайпера, – офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Лейтенант-снайпер Илья Соломеин успешно демобилизован. Завтра торжественно прикопают. Слава Нации. Смерть врагам", – пишет Штефан.

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