ВСУ ликвидировали российского подполковника Досягаева
Силы обороны Украины ликвидировали командира десантно-штурмового батальона 104-го десантно-штурмового полка вооруженных сил Российской Федерации
Об этом сообщает Стратком ВСУ .
Речь идет о подполковнике Александре Досягаеве.
В ВСУ отметили, что Досягаев участвовал в специальном военном фестивале "Армия России - 2021" и стал лучшим в номинации "Крылатая пехота".
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