ВСУ ликвидировали российского майора, воевавшего в ЧВК Вагнера, – офицер Штефан
Украинские защитники уничтожили российского наемника-майора, воевавшего в составе ЧВК Вагнера
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Майору - полицаю запаса Денису Линнику не сиделось на пенсии. Записался в ЧВК "Дембель" (Вагнер) и по традиции, как всегда, успешно демобилизован", - пишет Штефан.
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