ВСУ ликвидировали российского майора, воевавшего в ЧВК Вагнера, – офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Майору - полицаю запаса Денису Линнику не сиделось на пенсии. Записался в ЧВК "Дембель" (Вагнер) и по традиции, как всегда, успешно демобилизован", - пишет Штефан.

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