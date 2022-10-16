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ВСУ ликвидировали российского майора, трижды возвращавшегося на фронт

16 октября, 2022 воскресенье
00:50
Новости

Украинские защитники ликвидировали российского майора Ришата Изаттуллина

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме.

Ришат Изатулин был майором 228 полка 90 танковой дивизии РФ.

"Был трижды ранен, но возвращался назад. 10 сентября наконец-то успешно демобилизован", - пишет Штефан.

  • 12 октября украинские защитники уничтожили командира мотострелковой бригады РФ Эдуарда Шандура.

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