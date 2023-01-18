ВСУ ликвидировали российского майора спецназа и трех старших лейтенантов, - офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

ВСУ успешно "демобилизовали" российских террористов: майора спецназа Олега Самсонова и старших лейтенантов Кирилла Шишмарева и Владислава Кончаковского.

Украинские защитники также уничтожили штурмана-оператора вертолетного звена – старшего лейтенанта Руслана Усманова.

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