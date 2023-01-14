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ВСУ ликвидировали российского майора и капитана, - офицер Штефан

14 января, 2023 суббота
22:56
война с Россией

Украинские защитники ликвидировали еще двух российских террористов, воевавших против Украины

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

ВСУ успешно "демобилизовали" двух российских террористов: майора Виктора Барткевича и капитана Антона Романова.

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