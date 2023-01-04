ВСУ ликвидировали российских майора, капитана и двух лейтенантов, – офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

ВСУ успешно демобилизовали майора Николая Гончарова, капитана Юрия Лаврентьева, старшего лейтенанта Хишикто Данжурова и лейтенанта Александра Тумакова.

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