ВСУ ликвидировали российских майора, капитана и двух лейтенантов, – офицер Штефан
Украинские защитники ликвидировали еще четырех российских террористов, воевавших против Украины
Об этом сообщает в телеграме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
ВСУ успешно демобилизовали майора Николая Гончарова, капитана Юрия Лаврентьева, старшего лейтенанта Хишикто Данжурова и лейтенанта Александра Тумакова.
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