Об этом говорится в сообщении международного разведывательного сообщества InformNapalm в Telegram.

В сети появился некролог по поводу Джубанова. Там указаны его "заслуги перед Родиной", среди которых участие в событиях Революции Достоинства, а также в боевых действиях в Сирии и Украине.

"В 2014 году участвовал в событиях в Украине (Майдан), награжден медалью Суворова", – отмечается в публикации.

Волонтеры InformNapalm предполагают, что солдат мог быть одним из членов "черной роты" - убийц, которые расстреливали людей на Майдане в 2014 году.