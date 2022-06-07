ВСУ ликвидировали россиянина, который мог участвовать в расстрелах людей на Майдане, - InformNapalm
Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Рахмета Джубанова, который мог быть причастен к расстрелу протестующих во время Революции Достоинства
Об этом говорится в сообщении международного разведывательного сообщества InformNapalm в Telegram.
В сети появился некролог по поводу Джубанова. Там указаны его "заслуги перед Родиной", среди которых участие в событиях Революции Достоинства, а также в боевых действиях в Сирии и Украине.
"В 2014 году участвовал в событиях в Украине (Майдан), награжден медалью Суворова", – отмечается в публикации.
Волонтеры InformNapalm предполагают, что солдат мог быть одним из членов "черной роты" - убийц, которые расстреливали людей на Майдане в 2014 году.
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