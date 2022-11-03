ВСУ ликвидировали около 60 россиян в Николаевской области и ранили еще около 50 в Запорожье
Украинские бойцы продолжают уничтожать вражеские войска. В Николаевской области ликвидировали до 60 захватчиков, а в Запорожской области ранили около 50 солдат
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни.
Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков.
- Россияне продолжают "эвакуацию" местных жителей на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, а также вывозят медицинское оборудование в Скадовск.
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