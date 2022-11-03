Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни.

Так, в населенном пункте Первомайское Николаевской области уничтожены до 60 военнослужащих, а в населенном пункте Васильевка Запорожской области ранены до 50 российских захватчиков.

Россияне продолжают "эвакуацию" местных жителей на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, а также вывозят медицинское оборудование в Скадовск.

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