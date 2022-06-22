ВСУ ликвидировали около 10 российских боевых бронемашин, живую силу врага и уничтожили несколько складов боеприпасов
Украинское войско удачно уничтожило оккупационные склады с боеприпасами, а также ликвидировало еще военных РФ и около 10 бронированных машин
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
Ударные группы украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили авиаудары по враждебным позициям.
"Ликвидировано около 10 боевых бронированных машин, жива сила противника и уничтожены несколько складов боеприпасов. Успешно продолжает боевую работу и наша артиллерия", - говорится в сообщении.
- На утро 22 июня враг штурмует Славянское направление, пытается установить полный контроль над Северодонецком, а на Бахмутском направлении перегруппировал войска.
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