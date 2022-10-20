ВСУ ликвидировали мобилизованного россиянина, провоевавшего 10 дней, - офицер Штефан
Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) рассказал, что украинские защитники уничтожили мобилизованного россиянина, провоевавшего 10 дней
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"По мне, то темп между мобилизацией и демобилизацией просто хорош. Но он уже не рекордсмен, есть 6 дней. Это почетное второе место в рейтинге", - отметил он.
- 18 октября военный писал, что на войне против Украины ликвидировали лейтенантов русской армии Ивана Кабанова и Андрея Машошина.
- 19 октября ВСУ был ликвидирован командиром российских морских пехотинцев капитаном Александром Каширским.
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