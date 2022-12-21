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ВСУ ликвидировали майора российской разведки, – офицер Штефан

21 декабря, 2022 среда
18:30
война с Россией

Украинские защитники ликвидировали российского майора разведки, воевавшего против ВСУ

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Майор "спиртназа" ГРУ (главного разведывательного управления) Андрей Кузнецов успешно демобилизован. Не праздничен. Слава Нации. Смерть врагам", - пишет Штефан.

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