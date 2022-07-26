ВСУ ликвидировали командира вертолетного звена РФ майора Савельева

Об этом в телеграме сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Командир вертолетного звена 487 овп майор Савельев Александр совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он.

24 июля стало известно, что на войне РФ против Украины был ликвидирован российский командир инженерно-саперной роты лейтенанта Александр Боровский. А потом и заместитель командира смешанной дивизии оккупантов полковник Анатолий Стасюкевич.

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