ВСУ ликвидировали командира вертолетного звена РФ майора Савельева
Украинские военные ликвидировали командира вертолетного звена майора Александра Савельева
Об этом в телеграме сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
"Командир вертолетного звена 487 овп майор Савельев Александр совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он.
- 24 июля стало известно, что на войне РФ против Украины был ликвидирован российский командир инженерно-саперной роты лейтенанта Александр Боровский. А потом и заместитель командира смешанной дивизии оккупантов полковник Анатолий Стасюкевич.
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