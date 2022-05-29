ВСУ ликвидировали командира роты российских десантников
Украинские военные ликвидировали командира роты российских десантников капитана Александра Выгуляра
Об этом сообщил Стратком ВСУ в фейсбуке .
"К vip-почитателям творчества кобзона присоединился командир парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитан Александр Выгуляр", - говорится в сообщении.
В Страткоме отметили, что он три месяца назад вместе со своей ротой реконструировал Вяземскую воздушно-десантную операцию.
- 28 мая ВСУ был ликвидирован российский подполковник Александр Досягаев.
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