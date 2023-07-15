ВСУ ликвидировали командира российской разведывательной бригады
Украинские защитники уничтожили командира 96-й отдельной разведывательной бригады РФ
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Его ликвидировали еще 4 июня.
"Успешно демобилизован командир 96-й отдельной разведывательной бригады (Нижний Новгород) полковник Максим Харламов. Смерть врагам", - пишет Штефан.
- За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 237 180 военных, 3807 беспилотников и 4102 танка.
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