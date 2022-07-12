Об этом сообщило волгоградское издание Блокнот.

Журналисты пообщались с вдовой оккупанта. Она сообщила, что для идентификации личности убитого "пришлось делать тест ДНК".

Скорее всего, полковник погиб после успешного обстрела ВСУ казарм росгвардии в Херсоне.

12 июля появилось сообщение, что российские офицеры не желают ехать на войну в Украину, а генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии.

Жителей непризнанного Приднестровья вербуют в российскую армию.

Адвокат Полозов в эфире Еспресо заявил, что всеобщая мобилизация в России маловероятна. Россияне не пойдут умирать в окопы за Путина.

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