ВСУ ликвидировали командира российской дивизии полковника Горобца
Вооруженные Силы Украины уничтожили российского полковника Алексея Горобца, командира 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) в составе 8-й армии РФ
Об этом сообщило волгоградское издание Блокнот.
Журналисты пообщались с вдовой оккупанта. Она сообщила, что для идентификации личности убитого "пришлось делать тест ДНК".
Скорее всего, полковник погиб после успешного обстрела ВСУ казарм росгвардии в Херсоне.
- 12 июля появилось сообщение, что российские офицеры не желают ехать на войну в Украину, а генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии.
- Жителей непризнанного Приднестровья вербуют в российскую армию.
- Адвокат Полозов в эфире Еспресо заявил, что всеобщая мобилизация в России маловероятна. Россияне не пойдут умирать в окопы за Путина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.67
Покупка 35.67Продажа 36.75
-
EUR
Покупка 35.69Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное