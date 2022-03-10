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Война с Россией: хроника
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ВСУ ликвидировали командира полка оккупанта полковника Захарова

10 мартa, 2022 четверг
11:42
война с Россией

В Киевской области украинские военные ликвидировали российского полковника Захарова

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

"Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров" – говорится в сообщении.

Добавляют, что в результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии вынуждены были отступить и перейти к обороне.

  • Напомним, украинские военные сдерживают россиян на юго-восточном направлении, отражают ракетные удары и нападения с воздуха, а кафиры снизили темп наступления и прибегают к дезертирству.
  • С 24 февраля по 10 марта оккупанты потеряли более 12 тыс. военных, 1105 бронемашин, 526 единиц автомобильной техники, 56 РСЗО и 49 самолетов.


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