ВСУ ликвидировали командира мотострелковой бригады РФ, – офицер Штефан
Украинские защитники уничтожили командира мотострелковой бригады РФ Эдуарда Шандура
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
Эдуард Шандур был полковником и командиром 205-й отдельной мотострелковой бригады России.
"8 октября успешно от снайперского шара провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - пишет Штефан.
- 9 октября украинский офицер сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали пожарного и полицейского Дениса Половьянова, перешедшего на сторону российских оккупантов.
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