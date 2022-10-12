ВСУ ликвидировали командира мотострелковой бригады РФ, – офицер Штефан

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

Эдуард Шандур был полковником и командиром 205-й отдельной мотострелковой бригады России.

"8 октября успешно от снайперского шара провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении", - пишет Штефан.

9 октября украинский офицер сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали пожарного и полицейского Дениса Половьянова, перешедшего на сторону российских оккупантов.

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