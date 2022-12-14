ВСУ ликвидировали киллера из осетинской банды, воевавшего в ЧВК Вагнера, - офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Киллер осетинской банды "Джако" Дзарахохов Олег по кличке "Колобок" вступил в ЧВК "Дембель" (Вагнер) и успешно амнистировался под кличкой "Ташай", - пишет Штефан.

13 декабря стало известно, что в составе ЧВК Вагнера против Украины воюют не менее 23 тыс. террористов-зеков.

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