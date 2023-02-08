ВСУ ликвидировали глумившегося над флагом Украины рашиста и есть в базе "Миротворец", - офицер Штефан
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов-террористов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
ВСУ успешно "демобилизовали" россиянина Скворцова Дениса, воевавшего против Украины еще с 2014 года. Террорист находится в базе "Миротворец".
В сети есть фото, как Скворцов глумится над флагом Украины.
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