ВСУ ликвидировали глумившегося над флагом Украины рашиста и есть в базе "Миротворец", - офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

ВСУ успешно "демобилизовали" россиянина Скворцова Дениса, воевавшего против Украины еще с 2014 года. Террорист находится в базе "Миротворец".

В сети есть фото, как Скворцов глумится над флагом Украины.