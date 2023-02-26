ВСУ ликвидировали еще двух российских майоров, - офицер Штефан

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Майор полиции Алан Саитов и майор Алексей Мишин успешно демобилизованы. Слава Нации! Смерть врагам", - пишет Штефан.

Также был ликвидирован старший лейтенант из армии окупантов Александр Подшивалов.