ВСУ ликвидировали еще двух российских майоров, - офицер Штефан
Украинские защитники продолжают уничтожать российских террористов, воевавших против Украины
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Майор полиции Алан Саитов и майор Алексей Мишин успешно демобилизованы. Слава Нации! Смерть врагам", - пишет Штефан.
Также был ликвидирован старший лейтенант из армии окупантов Александр Подшивалов.
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