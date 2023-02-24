ВСУ ликвидировали еще двух российских капитанов, – офицер Штефан
Украинские защитники ликвидировали еще трех российских террористов, воевавших против Украины
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Капитан-лейтенант Артем Матлаев, капитан Владислав Олейник и лейтенант Илья Рослов успешно демобилизованы. Слава Нации! Смерть врагам", - пишет Штефан.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.15Продажа 42.07
- Актуальное
- Важное