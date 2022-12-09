ВСУ ликвидировали двух российских майоров и капитана-добровольца, - офицер Штефан
Украинские защитники ликвидировали еще двух российских майоров-террористов, воевавших против Украины
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Майор Евгений Навлютов и майор Иван Кругляков успешно демобилизован. Слава Нации. Смерть врагам", - пишет Штефан.
Офицер ВСУ также рассказал, что украинцы уничтожили Максима Громакова – капитана запаса, который был добровольцем в оккупационных войсках.
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