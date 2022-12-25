ВСУ ликвидировали двух российских капитанов и тезку пропагандиста Соловьева, - офицер Штефан
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
В субботу, 24 декабря, стало известно, что ВСУ "успешно демобилизовали" капитана запаса Владимира Дегтяренко и капитана Степана Полетаева.
Также был ликвидирован тезка российского пропагандиста – Владимир Соловьев. Его звание неизвестно.
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