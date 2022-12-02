Об этом сообщили в facebook Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 2 декабря.

Также отмечается, что подтверждено огневое поражение 1 декабря текущего года района сосредоточения живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области, неподалеку населенного пункта Каменское.

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"Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными. Кроме того, в тот же день, в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет", - говорится в сообщении.

2 декабря Россия ударила ракетой по многоэтажке в Харьковской области: пострадали две женщины.

По состоянию на 2 декабря известно, что российские оккупанты в ходе полномасштабной войны в Украине, убили по меньшей мере 441 ребенка, еще более 852 - ранили.