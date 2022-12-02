ВСУ ликвидировали до 70 оккупантов под Бахмутом и сбили вражеский вертолет в районе Купянска
В город Горловка Донецкой области, в результате боевых действий на Бахмутском направлении, в период с 30 ноября по 1 декабря доставлены до 70 тел погибших оккупантов
Об этом сообщили в facebook Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 2 декабря.
Также отмечается, что подтверждено огневое поражение 1 декабря текущего года района сосредоточения живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области, неподалеку населенного пункта Каменское.
Читайте также: За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 90 тыс. оккупантов, 5 883 бронемашины и 1 564 дрона, - Генштаб ВСУ
"Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными. Кроме того, в тот же день, в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет", - говорится в сообщении.
- 2 декабря Россия ударила ракетой по многоэтажке в Харьковской области: пострадали две женщины.
- По состоянию на 2 декабря известно, что российские оккупанты в ходе полномасштабной войны в Украине, убили по меньшей мере 441 ребенка, еще более 852 - ранили.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.6Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное