За сутки РФ выпустила 210 снарядов по Херсонщине, 9 человек ранены
ВСУ ликвидировали более 170 тыс. россиян с начала полномасштабного вторжения
За сутки 25 марта РФ потеряла в Украине 660 военных, 15 танков, 15 бронемашин, 8 артсистем, 2 БПЛА и средство ПВО
Об этом Генштаб проинформировал в фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 170 550 (+660) оккупантов ликвидировано,
- танков ‒ 3595 (+15)
- боевых бронированных машин ‒ 6947 (+15)
- артиллерийских систем – 2631 (+8)
- РСЗО – 522 (+2) ед.
- средств ПВО ‒ 277 (+1)
- самолетов – 305 (+0)
- вертолетов – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216 (+2)
- крылатых ракет ‒ 911 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5486 (+3)
- специальной техники ‒ 282 (+3)
Данные уточняются
- Напомним, утром Генеральный штаб докладывал , что 25 марта защитники отбили более 85 атак РФ, а также сбили российские БПЛА "Орлан-10" и "Суперкам".
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