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ВСУ ликвидировали 77% "мобилизованных" Пригожиным зэков, - Подоляк

15 января, 2023 воскресенье
20:06
война с Россией ЧВК Вагнера

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что ВСУ ликвидировали уже более 29 тысяч "мобилизованных" Пригожиным в ЧВК Вагнера зэков

Об этом он написал в twitter .

Подоляк рассказал, что за время полномасштабного вторжения в ЧВК Вагнера вступило 38 244 зэка. ВСУ в свою очередь уничтожили 29 543.

"О качестве российской "армии"... ЧВК Вагнера через упрощенную "процедуру" вывела из подчинения ФСИН (тюрьм и колоний) – 38 244 человека для использования в геноциде… ВСУ "сняло с учета" (убило, ранило, отправило в без вести или плен) – 29 543. Могилизация российских зеков сейчас – 77%", - пишет советник.

  • Командир 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК Вагнера Андрей Медведев нелегально перешел российско-норвежскую границу. Мужчина собирается дать показания о преступлениях вагнеровцев, включая их руководство.

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Россия
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