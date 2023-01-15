ВСУ ликвидировали 77% "мобилизованных" Пригожиным зэков, - Подоляк

Об этом он написал в twitter .

Подоляк рассказал, что за время полномасштабного вторжения в ЧВК Вагнера вступило 38 244 зэка. ВСУ в свою очередь уничтожили 29 543.

"О качестве российской "армии"... ЧВК Вагнера через упрощенную "процедуру" вывела из подчинения ФСИН (тюрьм и колоний) – 38 244 человека для использования в геноциде… ВСУ "сняло с учета" (убило, ранило, отправило в без вести или плен) – 29 543. Могилизация российских зеков сейчас – 77%", - пишет советник.

Командир 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК Вагнера Андрей Медведев нелегально перешел российско-норвежскую границу. Мужчина собирается дать показания о преступлениях вагнеровцев, включая их руководство.

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