ВСУ ликвидировали 77% "мобилизованных" Пригожиным зэков, - Подоляк
Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что ВСУ ликвидировали уже более 29 тысяч "мобилизованных" Пригожиным в ЧВК Вагнера зэков
Об этом он написал в twitter .
Подоляк рассказал, что за время полномасштабного вторжения в ЧВК Вагнера вступило 38 244 зэка. ВСУ в свою очередь уничтожили 29 543.
"О качестве российской "армии"... ЧВК Вагнера через упрощенную "процедуру" вывела из подчинения ФСИН (тюрьм и колоний) – 38 244 человека для использования в геноциде… ВСУ "сняло с учета" (убило, ранило, отправило в без вести или плен) – 29 543. Могилизация российских зеков сейчас – 77%", - пишет советник.
- Командир 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК Вагнера Андрей Медведев нелегально перешел российско-норвежскую границу. Мужчина собирается дать показания о преступлениях вагнеровцев, включая их руководство.
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