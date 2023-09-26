ВСУ ликвидировали 5 танков, 39 артсистем и 400 военных РФ, - Генштаб

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 276 670 (+400) военных

танков ‒ 4672 (+5)

боевых бронированных машин – 8946 (+19)

артиллерийских систем – 6299 (+39)

РСЗО – 792 (+1)

средств ПВО ‒ 533 (+0)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4924 (+29)

крылатых ракет ‒ 1529 (+11)

кораблей/катеров ‒ 20 (+0)

подводных лодок ‒ 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 8763 (+17)

специальной техники ‒ 925 (+7)

Данные уточняются.

На Запорожье оккупанты обустраивают огневые позиции на частных подворьях селян. Подразделения армии РФ, воюющие между Бахмутом и Соледаром, несут значительные потери

В Генштабе подчеркивают , что российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит.

Так, в населенном пункте Новое Запорожской области, российские войска используют частные подворья, где проживают гражданские люди, как огневые позиции для размещения военной техники и личного состава.

Противник продолжает нести значительные потери. Установлено, что в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота РФ, участвующей в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные, так и безвозвратные.

Так, в городе Первомайск Луганской области, в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200-й бригады. У личного состава подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация дальнейшего ведению боевых действий.

Силы обороны отразили атаки врага возле Клещиевки, Авдеевки и Новомихайловки Донецкой области.

За прошедшие сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили 5 атак противника в районе Клещиевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.

В то же время на Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

Оккупанты выпустили 14 ракет и 24 "шахеда" по Украине, а ВСУ 11 раз ударили по районам скопления россиян

Так, за прошедшие сутки Российская Федерация атаковала Украину 12 крылатыми ракетами "Калибр", 2 противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 24 иранскими ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" по припортовой инфраструктуре Одесской области и другим объектам гражданской инфраструктуры. В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 11 крылатых ракет "Калибр и все 24 вражеских "шахеда".

Кроме того, сегодня ночью, оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены гражданские люди. Разрушены и повреждены частные жилые дома, многоквартирные дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись Леоновка Черниговской области; Поповка, Пономаренки Сумской области; Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Надия, Новоегоровка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Васюковка, Пивничное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Зеленое поле Донецкой области; Вербовое, Работино Запорожской области; Берислав, Одрадокаменка, Ольговка и Львово Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.