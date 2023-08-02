Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 2 августа.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - пишет Генштаб.

В течение суток произошли 33 боевых столкновения.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Козачьей Лопани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Карповичи, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка Харьковской области.

и направлениях противник нанес авиационные удары в районе Козачьей Лопани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Карповичи, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка Харьковской области. На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Дворична, Западное, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области.

направлении враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Дворична, Западное, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области. На Лиманском направлении террористы нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Спорное и Торское Донецкой области.

направлении террористы нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Спорное и Торское Донецкой области. На Бахмутском направлении РФ предприняла безрезультатные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

направлении РФ предприняла безрезультатные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское Донецкой области. На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевке и Первомайском Донецкой области.

направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевке и Первомайском Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Гострое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Гострое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении Россия нанесла авиационный удар в Старомайорском районе. Совершила безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорска и севернее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожево Донецкой области.

направлении Россия нанесла авиационный удар в Старомайорском районе. Совершила безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорска и севернее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожево Донецкой области. На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Зализнычное и Каменское Запорожской области.

направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Зализнычное и Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении агрессор нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Веселое, Дудчаны, Днепровский, Тягинка и город Херсон.

Удары ВСУ по россиянам

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 20 артиллерийских средств на огневых позициях, радиолокационную станцию, 2 пункта управления, район сосредоточения вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов врага.