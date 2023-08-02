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ВСУ ликвидировали 2 российских пункта управления, средство ПВО и 2 склада агрессора, - сводка Генштаба

2 августа, 2023 среда
19:40
Война с Россией

Украинские воины продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 2 августа.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - пишет Генштаб.

В течение суток произошли 33 боевых столкновения.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе Козачьей Лопани Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Карповичи, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка Харьковской области.
  • На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Дворична, Западное, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области.
  • На Лиманском направлении террористы нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Спорное и Торское Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении РФ предприняла безрезультатные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевке и Первомайском Донецкой области.
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Гострое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении Россия нанесла авиационный удар в Старомайорском районе. Совершила безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорска и севернее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожево Донецкой области.
  • На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Зализнычное и Каменское Запорожской области.
  • На Херсонском направлении агрессор нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Веселое, Дудчаны, Днепровский, Тягинка и город Херсон.

Удары ВСУ по россиянам

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 20 артиллерийских средств на огневых позициях, радиолокационную станцию, 2 пункта управления, район сосредоточения вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов врага.

  • В ночь с 1 на 2 августа русские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины. Есть повреждения в Киеве и в Одесской области.
  • Потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 247 230 солдат. Российские оккупанты пытаются восстановить утраченное положение в Донецкой области, а именно на Бахмутском и Шахтерском направлениях.
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