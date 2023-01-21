ВСУ ликвидировали 120 тыс. военных РФ с начала полномасштабного вторжения

Об этом отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 120 160 (+860) человек ликвидировано,

танков ‒ 3140 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15) ед,

артиллерийских систем – 2135 (+6) ед,

РСЗО – 443 (+1) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов – 287 (+0) ед,

вертолетов – 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5),

крылатые ракеты ‒ 749 (+0),

корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4918 (+15) ед,

специальная техника – 193 (+3).

Напомним, в течение 20 января ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 12 населенных пунктов.

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