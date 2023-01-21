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ВСУ ликвидировали 120 тыс. военных РФ с начала полномасштабного вторжения

21 января, 2023 суббота
08:55
война с Россией

За сутки 20 января РФ потеряла в Украине 860 военных, 15 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 5 БПЛА и танк

Об этом отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 120 160 (+860) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3140 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 2135 (+6) ед,
  • РСЗО – 443 (+1) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов – 287 (+0) ед,
  • вертолетов – 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5),
  • крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
  • корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4918 (+15) ед,
  • специальная техника – 193 (+3).
  • Напомним, в течение 20 января ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 12 населенных пунктов.

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Украина
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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