ВСУ ликвидировали 120 тыс. военных РФ с начала полномасштабного вторжения
За сутки 20 января РФ потеряла в Украине 860 военных, 15 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 5 БПЛА и танк
Об этом отчитывался Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 120 160 (+860) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3140 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 2135 (+6) ед,
- РСЗО – 443 (+1) ед,
- средства ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов – 287 (+0) ед,
- вертолетов – 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
- корабли /катера ‒ 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4918 (+15) ед,
- специальная техника – 193 (+3).
- Напомним, в течение 20 января ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 12 населенных пунктов.
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