За последнюю неделю в Украине было уничтожено десять иранцев, тренировавших российских кафиров

Об этом сообщило анонимное украинское должностное лицо, информирует The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что украинский чиновник рассказал израильскому телеканалу KAN news, что за последнюю неделю в результате ударов с украинской стороны уничтожены 10 иранцев, обучавших российских солдат.

Пока официального подтверждения этой информации от военного руководства Украины не было.

Отметим, еще 12 октября Центр национального сопротивления сообщил, что россияне завезли иранских инструкторов на территорию временно оккупированной Херсонщины и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136. По данным Центра, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладковка (Херсонская область) и Джанкой (Крым). Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск беспилотников по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе.

Сегодня, 21 октября, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты также имеют доказательства размещения иранских войск в Крыму для поддержки атак беспилотников на инфраструктуру Украины и гражданское население.

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