ВСУ контролируют треть Северодонецка, - мэр Стрюк

Об этом заявил руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в комментарии BBC Украина .

"В настоящее время идут ожесточенные уличные бои. Они сопровождаются бомбардировками. Треть города контролируется Вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в близлежащих жилых кварталах ведутся бои. Проводятся военные операции", - сообщил он.

По словам Стрюка, улицы на периметре города полностью разрушены.

По его словам, основная проблема - "нас бомбят, а защищаться нечем", поэтому Украина нуждается в артиллерии и системах ПВО.

Также мэр города прояснил ситуацию с химзаводом "Азот".

"Территория "Азота" уже обстреляна и из воздуха, и из тяжелой артиллерии. Вчера (10 июня, - ред.) взорвался цех обработки аммиака, взорвался склад с пылающими уже сутки отработанными химикатами", - отметил он.

11 июня российские оккупанты продолжают штурмовые действия в Северодонецке.