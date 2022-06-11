ВСУ контролируют треть Северодонецка, - мэр Стрюк
По состоянию на 11 июня под контролем Вооруженных сил Украины находится треть Северодонецка Луганской области
Об этом заявил руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в комментарии BBC Украина .
"В настоящее время идут ожесточенные уличные бои. Они сопровождаются бомбардировками. Треть города контролируется Вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в близлежащих жилых кварталах ведутся бои. Проводятся военные операции", - сообщил он.
По словам Стрюка, улицы на периметре города полностью разрушены.
По его словам, основная проблема - "нас бомбят, а защищаться нечем", поэтому Украина нуждается в артиллерии и системах ПВО.
Также мэр города прояснил ситуацию с химзаводом "Азот".
"Территория "Азота" уже обстреляна и из воздуха, и из тяжелой артиллерии. Вчера (10 июня, - ред.) взорвался цех обработки аммиака, взорвался склад с пылающими уже сутки отработанными химикатами", - отметил он.
- 11 июня российские оккупанты продолжают штурмовые действия в Северодонецке.
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