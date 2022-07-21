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ВСУ контролируют ситуацию на поле боя, особенно на Юге, - военный эксперт Самусь

21 июля, 2022 четверг
16:30
война с Россией

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал, что Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию на поле боя, особенно на Юге нашей страны

Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию на поле боя. Украинские войска начали диктовать повестку дня, особенно это заметно на Юге, где ВСУ готовятся к контрнаступательным и наступательным действиям. Более того, операций. Это заметно после того, как украинские войска готовят поле боя - удары по элементам критической инфраструктуры, как это происходит с Антоновским мостом и возле Новой Каховки", – отметил Самусь.

Военный эксперт добавил, что на Востоке Украины российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал.

"После того как Украина прекратила поставки боеприпасов на передний край, Россия не способна создавать огневой вал, который создавала в битвах за Северодонецк и Лисичанск. За это время наступление остановилось. Штурмовыми действиями россияне пытаются создавать тактические продвижения в глубь украинских позиций, но Вооруженным силам последние недели удается их отвергать", - отметил Михаил Самусь.

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