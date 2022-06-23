ВСУ контролируют почти половину Донецкой области, - руководитель ОВА
Вооруженные силы Украины контролируют около 45 процентов территорий Донецкой области, где сейчас ведутся боевые действия
Об этом заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
"Соответственно 55 процентов, с полным разрушением – под контролем незаконных вооруженных формирований, под контролем оккупанта находится (я имею в виду, в том числе полуразрушенный Мариуполь и Волноваху)", – сказал глава ОВА.
По словам Кириленко, ситуация вдоль всей линии фронта очень сложна.
"Те, кто не выезжает, находятся, как правило, в укрытиях. Но это тоже крайне опасно. Потому что враг применяет тяжелую артиллерию, авиацию. По линии фронта все виды вооружения, которые есть у врага, он применяет. Основные тезисы людей, которые остаются, что "нам некуда ехать", "нам не хватит средств проживать где-нибудь", — отметил Кириленко.
- В Донецкой области РФ 22 июня убила мирных людей в Пречистовке, Красногоровке и Железном.
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