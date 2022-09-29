Об этом в эфире Эспрессо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Они пытаются подтягивать резервы, в частности продолжают со своим постоянным упрямством монтировать альтернативные переправы, но сейчас эти переправы сработать не способны из-за нашего огневого контроля, контроля на поражения, в частности Каховского и Антоновского мостов. То, что они строят, снова прекратило сообщение между двумя берегами Днепра", - сказала Наталья Гуменюк.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" рассказала, что российская армия пытается с левого берега Днепра перебрасывать силы с помощью гражданского транспорта, еще выдерживающего переправы.

"Они накапливают силы на левом берегу и пытаются даже с помощью гражданского транспорта, чтобы потом выставить это за вероятную атаку ВСУ (как агрессию против местного населения), отвозить живую силу на другой берег. Там, где это возможно проехать легковым транспортом. Но мы продолжаем контроль за переправами и в ближайшее время у них не будет абсолютно никакой возможности даже скрыться на левом берегу", - сказала она.

Советник городского главы Херсона Роман Головня отметил, что оккупанты пытаются усилить группировку на правом берегу Днепра, чтобы избежать разгрома и контратаки со стороны ВСУ.

Россияне не смогут выйти из плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области в полноценном составе – это позволяет уничтожать россиян дальнобойными средствами поражения и изматывать их ресурсы.

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