ВСУ контролируют большую часть плацдарма вокруг Северодонецка, - глава ВГА Власенко
Глава ВГА Северодонецкого района Роман Власенко убежден, очень мощные бои продолжаются на территории Северодонецка, однако ВСУ держат оборону и не сдают позиций
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В Северодонецке очень горячо на сегодня. Продолжаются артиллерийские обстрелы, продолжаются уличные бои. Ребята держат "Азот", Промзону, соседние населенные пункты и жилые массивы неподалеку…Мосты все взорваны, прямой коммуникации с Лисичанском нет, но ВСУ контролируют вокруг Северодонецка очень большой плацдарм по сравнению с Промзоной", – отметил Власенко.
Глава ВГА добавил, что на "Азоте" продолжаются мощные бои.
"Там горячо, наши ребята на месте, помогают гражданским, помогают раненым, боевой дух на высоте, добровольческие подразделения на передовой, наземные подразделения тоже работают... Герои..." - подчеркнул он.
Власенко также отметил, что оккупанты не прекращают обстрелы.
"Российские захватчики очень мощно используют авиацию по Лисичанску, Устиновке, направлению Золотого, по Донетчине, Лиману в частности, а также по Святогорску", - сказал он.
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Оккупанты перебрасывают в Северодонецк дополнительные подразделения реактивной артиллерии. Однако украинские военные отразили оккупационный штурм в районе Золотого и Богородичного. Об этом сообщил Генштаб.
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